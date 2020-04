Bollettino Coronavirus oggi 25 aprile: 2.357 contagi e 415 morti nelle ultime 24 ore, diminuisce il numero di malati (Di sabato 25 aprile 2020) Sono numeri abbastanza positivi ed importanti quelli che emergono dall’ultimo Bollettino pubblicato dalla Protezione Civile per monitorare la situazione legata al Coronavirus in Italia. Rispetto a ieri, si registrano 2.357 nuovi contagi per un totale di 195.351 casi positivi accertati al Covid-19 dall’inizio della pandemia. Sempre incoraggiante il dato legato alle guarigioni, con 2.622 nuovi guariti che portano il numero complessivo a 26.384. Rimane purtroppo alto il dato dei decessi, con altri 415 morti nelle ultime 24 ore dopo aver contratto il virus per un totale di 26.384 vittime, mentre continua a diminuire per fortuna il numero dei malati. In questo momento ci sono 105.847 persone ammalate di Covid-19 nel Bel Paese, ben 680 in meno rispetto a 24 ore fa, di cui 2.102 si trovano in terapia intensiva, 21.533 sono ricoverate con sintomi e 82.212 sono in isolamento ... Leggi su oasport Coronavirus - il bollettino delle 18 : cala il numero di positivi - aumentano i guariti

