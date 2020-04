Bimbo di 5 mesi perde la vita dopo 3 giorni di lotte da parte dei genitori. Non aveva il coronavirus, ma è stato proprio a causa del Covid-19 che ha perso la vita. Ecco cosa è accaduto (Di sabato 25 aprile 2020) Dei genitori di due figli, a Siviglia, denunciano l’assistenza medica che il loro bambino di cinque mesi ha ricevuto dalla sanità pubblica dell’Andalusia, poiché dopo aver presentato vari sintomi di disagio, gli è stato detto che il loro figlio aveva solo un virus di passaggio. In realtà il minore è finito per morire di appendicite giorni dopo. “Ci hanno detto che l’unica cosa che potevamo fare era dargli del “paracetamolo,” mettergli dei panni freddi, e fargli molte docce, così il virus sarebbe scomparso, ma soprattutto, non dovevamo portarlo da nessuna parte, dovevamo rimanere a casa. Gli hanno controllato la gola, la febbre e poco altro, ci hanno dato l’impressione che stessero solo guardando se fosse coronavirus. Abbiamo detto loro che eravamo spaventati, ma non ci hanno dato altra soluzione. Alla ... Leggi su bigodino Bimbo di 4 mesi muore all'ospedale di Civitavecchia. Aperta un'inchiesta

Nato prematuro di otto mesi, durante il parto del bimbo (nato il 18 marzo a Roma) non c’erano stati problemi. Giovedì sera, il piccolo ha però accusato dei problemi respiratori con i genitori che ...

È sull’orlo della disperazione Maria Mezzo, giovane infermiera e mamma di un bimbo di quasi un anno. Questi due mesi per la sua famiglia sono stati durissimi e per il futuro non vede nessuna soluzione ...

