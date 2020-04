Bill Gates pronto a finanziare la produzione del vaccino. Negli Usa via libera al test sierologico di DiaSorin (Di sabato 25 aprile 2020) Bill Gates si è detto disponibile a finanziare la produzione del vaccino per tutto il mondo. NEW YORK (STATI UNITI) – Bill Gates scende in campo in prima persona nella lotta al coronavirus e nelle prossime settimane potrebbe iniziare a finanziare la produzione del vaccino. Il fondatore di Microsoft, attraverso il suo blog ufficiale, si è detto disposto ad aiutare l’università di Oxford nella produzione del farmaco che potrebbe prevenire il Covid-19. del “Se funziona – ha assicurato il miliardario americano – io ed altri in un consorzio faremo che ci sarà una produzione massiccia in tutto il mondo“. La speranza di Gates è che si possa raggiungere in poche settimane una cifra di 6,5 miliardi di dollari. Negli Usa si lavora al test sierologico In attesa del vaccino, tutti gli Stati sono al lavoro per ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Bill Gates : «Se il vaccino funziona pronto a finanziarlo». Più di 20mila morti in Gran Bretagna e 150mila contagi

Bill Gates finanzierà il vaccino anti Coronavirus prodotto dalla IRBM di Pomezia e dallo Jenner Institute dell’università di Oxford

Coronavirus - Bill Gates : "Se il vaccino funziona pronto a finanziarlo" (Di sabato 25 aprile 2020)si è detto disponibile aladelper tutto il mondo. NEW YORK (STATI UNITI) –scende in campo in prima persona nella lotta al coronavirus e nelle prossime settimane potrebbe iniziare aladel. Il fondatore di Microsoft, attraverso il suo blog ufficiale, si è detto disposto ad aiutare l’università di Oxford nelladel farmaco che potrebbe prevenire il Covid-19. del “Se funziona – ha assicurato il miliardario americano – io ed altri in un consorzio faremo che ci sarà unamassiccia in tutto il mondo“. La speranza diè che si possa raggiungere in poche settimane una cifra di 6,5 miliardi di dollari.Usa si lavora alsierologico In attesa del, tutti gli Stati sono al lavoro per ...

HuffPostItalia : 'Paghiamo noi'. Bill e Melinda Gates pronti a coprire le spese per il vaccino anti Covid - Corriere : Bill Gates: «Se il vaccino funziona pronto a finanziarlo per tutti» - repubblica : Coronavirus, Bill Gates: 'Se funziona il vaccino di Oxford lo pago io' - flaviotomei75 : RT @stellatizias: Le email hackerate di Wuhan e Bill Gates:”covid-19 fatto in laboratorio e rilasciato intenzionalmente” - maxginni : RT @HuffPostItalia: 'Paghiamo noi'. Bill e Melinda Gates pronti a coprire le spese per il vaccino anti Covid -