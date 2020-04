Bill Gates finanzierà il vaccino anti Coronavirus prodotto dalla IRBM di Pomezia e dallo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 aprile 2020) Finanzierà ilche lo Jenner Institute dell’università di Oxford e la Advent-distanno mettendo a punto e testando proprio in questi giorni in Inghilterra., l’uomo più ricco del mondo, co-fondatore di Microsoft e terrorizzato dal, ha annunciato attraverso un’intervista al Times la sua disponibilità a contribuire economicamente alla ricerca., che ha rivelato di essere in contatto con tutti i programmi di ricerca più innovativi sul, è rimasto favorevolmente impressionato da come sta procedendo lo studio guidatovirologa Sarah Gilbert, sostenendo che se ilche il team sta producendo dovesse funzionare, il miliardario è pronto a contribuire per “garre che venga realizzata una produzione di massa”. L’obiettivo è quello di ...