Berlusconi sogna “l' unità profonda della nazione”

(Di sabato 25 aprile 2020) Il 25 aprile 11 anni dopo Onna (“è la festa di tutti”), i fondi del Mes (“il nostro voto sarebbe favorevole”), la forzaUe (“sì Recovery Fund, stop no euro”), la linea Draghi e la lentezza del governo per il dopo. Chiacchierata con SilvioCiò che ha più colpito il leader di Forza Italia Silvioin questa emergenza pandemica da Covid-19 è “la disciplina” del Paese, perché “questa volta la grande maggioranza degli italiani ha risposto con senso civico, rispetto delle norme, partecipazione a uno sforzo collettivo. Abbiamo saputo essere nazione, ritrovarci insieme”. Lo dice in una lunghissima chiacchierata con Il Foglio nel giorno del 25 aprile, che l'ex presidente del Consiglio dice “deve essere veramente la festa di tutti, perché è intorno ...