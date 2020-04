Dome689 : Bergamo: 11.407 positivi, 34 da ieri In Lombardia ancora 713 nuovi casi - max_pandini : Test velocità rete mobile a Bariano #bergamo tra @TIM_Official @VodafoneIT e @WindTreOfficial dwn TIM 20 Mbps, VF 1… - HistoryOfErrors : #Covid19 #Lombardy 18/4/20 Milano: 15.546 (+269) Brescia: 11.758 (+191) Bergamo: 10.629 (+39) Cremona: 5.407 (+94)… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo 407

La Voce delle Valli

Migliorano anche i dati in tre delle province lombarde più colpite dal virus: continuano a scendere i nuovi positivi a Bergamo (+45 oggi, +56 ieri) che raggiunge così gli 11.407 casi, a Brescia (+65 ...Il dato di ieri era di 151.700 contagi e 5.407 decessi. Come in altri paesi si ritiene tuttavia che il numero dei contagiati e dei morti sia in realtà più alto.