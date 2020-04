Benevento | Mastella e Presidente Anpi celebrano il 25 aprile | Mantenere viva la memoria

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La perdurante quarantena anticovid rende impossibile quest’anno la celebrazione delle del 25. E tuttavia,e il sindaco di, non hanno lasciato che la ricorrenza fosse del tutto priva di ufficialità tanto da avere organizzato un breve “pellegrinaggio” alla rotonda antistante lo stadio Vigorito intitolato alla partigiana Maria Penna. Una cerimonia di apposizione di un fiore, durata pochi minuti; poi il rompete le righe imposto dall’emergenza in atto. Il sindacoha sottolineato: Stiamo vivendo un periodo di sacrifici. Speriamo si possa superare. Come i nostri nonni avremo problemi nelle uscite. Speriamo si trovi il modo di uscire dalla difficoltà. Dobbiamo combattere la paura. L’oggi ha voluti ricordare e ...