“Bella Ciao” scritta sulle tute anti-Coronavirus degli specializzandi dell’Ospedale Maggiore di Parma – Il video (Di sabato 25 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaMedici, infermieri e operatori sanitari hanno lavorato anche oggi con ritmi serrati, dando il loro determinante contributo alla lotta contro il Coronavirus. Oggi, in un giorno particolare per l’Italia, quello in cui si festeggia la Liberazione dal regime fascista e dall’occupazione nazista. Hanno deciso di festeggiarlo così, sulle note di “Bella ciao” dei Modena City Ramblers e con le frasi del canto partigiano impresse sulle tute, quelle che servono a difenderli dal mostro invisibile che ha fatto ammalare (e in molti casi ha portato al decesso) medici e infermieri, in trincea negli ospedali di tutta Italia. A pubblicare il video sono stati gli specializzandi dell’ospedale Maggiore di Parma, Luca Rotella e Valentina Cocchi; il montaggio, invece, è di Andrea Scatena (specializzando di ... Leggi su open.online 25 aprile - sindaco di Milano canta “Bella Ciao”

Povia rivisita “Bella ciao”. Ma non vi accorgete che l’invasione continua ancora oggi? (video)

25 aprile - Paolo Fresu suona “Bella Ciao” col flicorno in piazza a Bologna : l’esibizione (Di sabato 25 aprile 2020)in Italia: ultime notizie in direttaMedici, infermieri e operatori sanitari hanno lavorato anche oggi con ritmi serrati, dando il loro determinante contributo alla lotta contro il. Oggi, in un giorno particolare per l’Italia, quello in cui si festeggia la Liberazione dal regime fascista e dall’occupazione nazista. Hanno deciso di festeggiarlo così,note di “Bella ciao” dei Modena City Ramblers e con le frasi del canto partigiano impresse, quelle che servono a difenderli dal mostro invisibile che ha fatto ammalare (e in molti casi ha portato al decesso) medici e infermieri, in trincea negli ospedali di tutta Italia. A pubblicare il video sono stati glidell’ospedale Maggiore di Parma, Luca Rotella e Valentina Cocchi; il montaggio, invece, è di Andrea Scatena (specializzando di ...

welikeduel : 25 aprile, Bella Ciao. La #propagandaorkestra al completo #propagandalive - welikeduel : La versione di #BellaCiao della #propagandaorkestra per festeggiare il #25aprile #propagandalive - BeppeSala : Bella ciao. (Grazie @saturnino69) #25aprile - giorgioboselli : RT @Noiconsalvini: FUNERALI NO, BELLA CIAO SÌ! #25aprile - Yuri_iiiiiiiii : RT @CesareSacchetti: Quartiere Pigneto, Roma. Altro assembramento per il 25 aprile. Se uscite di casa per andare in chiesa o al parco, vi i… -

Ultime Notizie dalla rete : “Bella Ciao”