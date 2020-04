Belen Rodriguez è la sosia di sua mamma | le foto

Leggi su solodonna

(Di sabato 25 aprile 2020) In alcuni scatti del profilo Instagram Veronica Cozzari,dee Cecilia, appare molto simile alla primogenita: stessa avvenente bellezza e stessi lineamenti del viso La bellezza mozzafiato di, quindi, non arriva per caso: i geni di suasono stati ereditati eccome dalla figlia. Veronica viene ringraziata su Is dai follower per aver messo al mondo due creature così belle Veronica poteva diventare una modella Articolo completo:è ladi sua, ledal blog SoloDonna