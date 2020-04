Beautiful, Una Vita, Il Segreto: cosa succede sabato 25 e domenica 26 aprile 2020, anticipazioni (Di sabato 25 aprile 2020) Comincia un nuovo weekend e, stavolta, saranno in onda tutte e tre le soap di Canale 5. Grazie alle nostre anticipazioni, scopriamo insieme che cosa succederà a Beautiful, Una Vita e Il Segreto sabato 25 e domenica 26 aprile 2020.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 27 aprile 2020Beautiful, spoiler: Thomas vuole lavorare con Hope Nella puntata di venerdì, Liam (Scott Clifton) ha continuato a rassicurare Hope (Anika Noelle). Quest’ultima, intanto, ha ricevuto la visita di Thomas (Matthew Atkinson) e del piccolo Douglas (Henry Samiri). Una chiacchierata con Quinn (Rena Sofer) ha fatto desistere Shauna (Denise Richards) dall’idea che Flo (Katrina Bowden) dovesse confessare a Hope la verità sullo scambio delle culle. La Fulton ha così pregato la figlia di continuare a tacere la ... Leggi su tvsoap Beautiful : gli attori di Liam e Hope fanno una confessione intima

