Beatrice Valli incinta in ospedale: “Sto meglio, ma sono stanca” (Di sabato 25 aprile 2020) Beatrice Valli svela su Instagram di essere pronta al parto. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha postato nelle Stories alcuni video dall’ospedale dove si è recata per fare alcune visite. “Piccolo controllo – ha scritto pubblicando una foto del pancione attaccato a un macchinario -. Oggi non sto per niente bene e ho preferito farmi visitare. Non manca tanto, ma ora torno a casa. Tornerò presto mi sa”. L’influencer è in attesa del suo terzo figlio. Dopo Alessandro, nato dal legame con Nicolas Bovi e Bianca, avuta da Marco Fantini, la Valli è pronta a dare alla luce Azzurra. Marco e Beatrice formano una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Una love story nata negli studi di Maria De Filippi e continuata anche lontano dai riflettori. Oggi entrambi sono modelli e influencer, hanno avuto una figlia, Bianca, e sono ... Leggi su dilei Beatrice Valli in ospedale - le sue parole preoccupano i fan

