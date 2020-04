Basket | la NextGen europea | i 10 migliori prospetti Under21 Deni Avdija | Theo Maledon e

Leggi su oasport

(Di sabato 25 aprile 2020) Tanti, tantissimi sono i talenti in giro per l’Europa che cercano un’affermazione sia su questo palcoscenico, con l’Eurolega, l’EuroCup e le altre competizioni continentali, che su quello più grande, chiamato NBA. In questa sede andiamo a scoprire dieci giocatori di cui sentiremo parlare, con buone o anche ottime probabilità, nel corso dei prossimi anni. Prima di dare il via all’elenco dei, qualche precisazione. La prima: si parla di giocatori in territorio europeo. Per questo motivo, non si troverà Luka Doncic (che, ad ogni modo, è già tra i più forti del pianeta a 21 anni). La seconda: non ci saranno giocatori italiani, che sono già stati sviscerati in una precedente analisi. La terza: l’ordine è alfabetico. Carlos Alocen: certamente il maggiore talento spagnolo della prossima ...