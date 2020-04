Barbara D’Urso molla in diretta nazionale il suo ‘fidanzato’: “Non possiamo più stare insieme…” [FOTO] (Di sabato 25 aprile 2020) Barbara D’Urso lascia il suo fidanzato a Pomeriggio Cinque Ebbene sì. Barbara D’Urso ha mollato il suo fidanzato in diretta nazionale nella puntata di giovedì 23 aprile 2020 di Pomeriggio Cinque. Ma chi è l’uomo che ha conquistato il cuore di Carmelita? Naturalmente è Cristiano Malgioglio, compagno d’avventura del Grande Fratello e caro amico di Lady Cologno. Quest’ultima a sorpresa ha voluto festeggiare il compleanno del cantautore catanese, grazie ad una clip che racchiude tutta la sua carriera, dagli inizia ad oggi. “Oggi festeggio il compleanno del mio fidanzato”, ha annunciato la conduttrice napoletana riferendosi a Malgi che ha fatto ben 75 anni. A quel punto il diretto interessato è intervenuto telefonicamente dicendo di essersi emozionato per la clip vista su Canale 5. Poi in modo ironico, Barbarella ... Leggi su kontrokultura Pomeriggio 5 - Barbara d’Urso svela : “Non dormivo e ho avuto un’idea”

Barbara D’Urso mostra per la prima volta la sua famiglia e legge il diario di quando era piccola (VIDEO)

Pomeriggio 5 - Viola Valentino spiazza Barbara d’Urso : “E’ sconvolgente” (Di sabato 25 aprile 2020)D’Urso lascia il suo fidanzato a Pomeriggio Cinque Ebbene sì.D’Urso hato il suo fidanzato innella puntata di giovedì 23 aprile 2020 di Pomeriggio Cinque. Ma chi è l’uomo che ha conquistato il cuore di Carmelita? Naturalmente è Cristiano Malgioglio, compagno d’avventura del Grande Fratello e caro amico di Lady Cologno. Quest’ultima a sorpresa ha voluto festeggiare il compleanno del cantautore catanese, grazie ad una clip che racchiude tutta la sua carriera, dagli inizia ad oggi. “Oggi festeggio il compleanno del mio fidanzato”, ha annunciato la conduttrice napoletana riferendosi a Malgi che ha fatto ben 75 anni. A quel punto il diretto interessato è intervenuto telefonicamente dicendo di essersi emozionato per la clip vista su Canale 5. Poi in modo ironico, Barbarella ...

matteograndi : Certo, un’idea geniale. E i runner saranno seguiti per tutta la durata dell’allenamento da un cronometratore di st… - trash_italiano : Il figlio di Albano e Romina Power: 'Barbara d'Urso deve morire' - SilvanoPravato : RT @lindaeciao: @erretti42 Ora ha la credibilità di Barbara D'Urso - alessandrobale : @Wonderlover85 Ringrazia che sia Bobo Vieri e non Barbara d’Urso - KontroKulturaa : Barbara D'Urso molla in diretta nazionale il suo 'fidanzato': 'Non possiamo più stare insieme...' [FOTO] - -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Caro Morgan, cresci! Da anni ripeti sempre la stessa lagna Pangea.news