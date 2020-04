Avevamo vent’anni e oltre il ponte | oltre il ponte ch’è in mano nemica vedevam l’altra

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 25 aprile 2020) Se nel gioco dei destini incrociati vale davvero il discorso per cui il periodo della Seconda Guerra Mondiale è sovrapponibile a questo ultimo mese e mezzo nella storia del nostro Paese, allora nulla concede un messaggio di maggiore speranza come la Festa della Liberazione. Se il 25 aprile è sinonimo di rinascita democratica, non possiamo non augurarci che anche questo 25 aprile 2020 lo sia. Settantacinque anni dopo e un’eternità nel mezzo. Il secolo breve del Novecento e questi primi due decenni del Duemila che già basterebbero per duecento anni. LEGGI ANCHE > Mattarella sul 25 aprile, l’appello all’unità nazionale da ritrovare intorno a questa data Resistenza 2020, il testo di Italo Calvino sempre attuale Per i nostri ragazzi e ragazze color dell’aurora – citiamo il testo di Italo Calvinoil, richiamato ...