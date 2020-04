Autocertificazione per gli spostamenti fino al 18 maggio? (Di sabato 25 aprile 2020) Un paio di giorni fa La Stampa aveva annunciato che l’Autocertificazione per gli spostamenti e il relativo modulo sarebbero stati necessari fino al 4 maggio, data in cui dovrebbe scattare la fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. Oggi Repubblica scrive che l’Autocertificazione invece potrebbe essere necessaria fino al 18 maggio. Sarà un nuovo modo di muoversi, quello che seguirà il lockdown. Soprattutto, dovrà cominciare per gradi. Non riavremo all’improvviso la nostra libertà, dal 4 maggio. L’obbligo di Autocertificazione per spostarsi sia dentro che fuori città resterà probabilmente per altri 15 giorni, perché ad avere il diritto di allontanarsi da casa dovrebbero essere — a parte gli addetti alle categorie essenziali che già lo fanno — solo i lavoratori di manifattura e ... Leggi su nextquotidiano Fase 2 - autocertificazione solo per viaggi tra Regioni : come cambierà

