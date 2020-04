== Attacco razzista all'Italpress da capogruppo Lega Toscana == (Di sabato 25 aprile 2020) PALERMO / ROMA (Italpress) – Un Attacco ingiustificabile e ignobile. La redazione dell'agenzia di stampa Italpress e' purtroppo costretta a denunciare l'Attacco di stampo razzista di Elisa Montemagni, capogruppo leghista in Consiglio regionale della Toscana che in una nota pubblicata su agenzie e siti internet scrive: “Abbiamo a piu' riprese sollevato la questione relativa alla totale mancanza di materiale informativo proveniente dalle Agenzie di stampa nazionali, come, ad esempio, l'Ansa, l'Agi, la Dire ed Askanews”, “da qualche tempo possiamo, infatti, consultare solo i ‘lanci' di Adnkronos, piuttosto attenta alla realta' regionale e dell'Italpress; quest'ultima, con sede a Palermo, non ci risulta neanche abbia un apposito spazio riservato alle notizie provenienti esclusivamente dalla Toscana”.La redazione ritiene queste parole altamente lesive del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 aprile 2020) PALERMO / ROMA () – Uningiustificabile e ignobile. La redazione dell'agenzia di stampae' purtroppo costretta a denunciare l'di stampodi Elisa Montemagni,leghista in Consiglio regionale dellache in una nota pubblicata su agenzie e siti internet scrive: “Abbiamo a piu' riprese sollevato la questione relativa alla totale mancanza di materiale informativo proveniente dalle Agenzie di stampa nazionali, come, ad esempio, l'Ansa, l'Agi, la Dire ed Askanews”, “da qualche tempo possiamo, infatti, consultare solo i ‘lanci' di Adnkronos, piuttosto attenta alla realta' regionale e dell'; quest'ultima, con sede a Palermo, non ci risulta neanche abbia un apposito spazio riservato alle notizie provenienti esclusivamente dalla”.La redazione ritiene queste parole altamente lesive del ...

Cassarian : Solidarietà totale a @Italpress per il vergognoso attacco razzista subito nelle scorse ore. Evviva #Palermo! - Aledcmes : RT @Deputatipd: L'ennesimo attacco razzista al Sud sferrato da #Feltri. E per qualcuno, questo rappresentante della xenofobia, poteva aspir… - AristarcoScann1 : RT @Deputatipd: L'ennesimo attacco razzista al Sud sferrato da #Feltri. E per qualcuno, questo rappresentante della xenofobia, poteva aspir… - Ros4nna : RT @Deputatipd: L'ennesimo attacco razzista al Sud sferrato da #Feltri. E per qualcuno, questo rappresentante della xenofobia, poteva aspir… - lucia25968868 : RT @Deputatipd: L'ennesimo attacco razzista al Sud sferrato da #Feltri. E per qualcuno, questo rappresentante della xenofobia, poteva aspir… -

