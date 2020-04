== Attacco razzista all’Italpress da capogruppo Lega Toscana ==

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 aprile 2020) PALERMO / ROMA (ITALPRESS) – Uningiustificabile e ignobile. La redazione dell’agenzia di stampa Italpress e’ purtroppo costretta a denunciare l’di stampodi Elisa Montemagni,leghista in Consiglio regionale dellache in una nota pubblicata su agenzie e siti internet scrive: “Abbiamo a piu’ riprese sollevato la questione relativa alla totale mancanza di materiale informativo proveniente dalle Agenzie di stampa nazionali, come, ad esempio, l’Ansa, l’Agi, la Dire ed Askanews”, “da qualche tempo possiamo, infatti, consultare solo i ‘lanci’ di Adnkronos, piuttosto attenta alla realta’ regionale e dell’Italpress; quest’ultima, con sede a Palermo, non ci risulta neanche abbia un apposito spazio riservato alle notizie provenienti esclusivamente dalla ...