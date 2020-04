Arthur Juventus, “Mundo Deportivo”: Juve in pole, si pensa allo scambio (Di sabato 25 aprile 2020) Arthur Juventus – Nelle ultime ore crescono le voci di un interesse della Juventus per Arthur, giovane talento brasiliani in forza al Barcellona. Anche l’Inter si era mossa per il centrocampista ex Gremio. Inizialmente si parlava di uno scambio alla pari tra Arthur e Pjanic, valutati entrambi 70 milioni di euro, ma le cose sembrano cambiate. Bianconeri comunque fortemente interessati al fenomeno brasiliano che con l’arrivo di De Jong ha perso qualche posizione nel centrocampo blaugrana. Arthur Juventus, le ultimissime Come riportato da Calciomercato.it, Inter e Juventus seguono con particolare attenzione l’evolversi della situazione: la dirigenza nerazzurra potrebbe inserire Arthur come contropartita tecnica nella trattativa con il Barça per Lautaro Martinez, ma secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’ i bianconeri sono pronti a fare ... Leggi su juvedipendenza Calciomercato Juventus - si pensa allo scambio Arthur-Pjanic (Di sabato 25 aprile 2020)– Nelle ultime ore crescono le voci di un interesse dellaper, giovane talento brasiliani in forza al Barcellona. Anche l’Inter si era mossa per il centrocampista ex Gremio. Inizialmente si parlava di unoalla pari trae Pjanic, valutati entrambi 70 milioni di euro, ma le cose sembrano cambiate. Bianconeri comunque fortemente interessati al fenomeno brasiliano che con l’arrivo di De Jong ha perso qualche posizione nel centrocampo blaugrana., le ultimissime Come riportato da Calciomercato.it, Inter eseguono con particolare attenzione l’evolversi della situazione: la dirigenza nerazzurra potrebbe inserirecome contropartita tecnica nella trattativa con il Barça per Lautaro Martinez, ma secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’ i bianconeri sono pronti a fare ...

