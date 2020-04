Arrestato colombiano a Roma: almeno sei le donne violentate in zona San Giovanni (Di sabato 25 aprile 2020) Arrestato violentatore seriale a Roma. almeno sei le sue vittime in zona San Giovanni. Roma – Arrestato violentatore seriale a Roma. Il blitz dei carabinieri è scattato al termine della conclusione delle indagini iniziate dopo la denuncia di due donne. Il fermato è un uomo di 31 anni di origine colombiana identificato dalle telecamere di videosorveglianza. Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, l’Arrestato sarebbe stato autore di almeno sei violenze sessuali tutti in zona San Giovanni. La misura cautelare è stata emessa martedì 21 aprile 2020 anche se la Procura ha deciso di dare notizia solo qualche giorno dopo. Le due denunce almeno sei le vittime ma solo due denunce. Proprio da queste segnalazione sono partite le indagini degli inquirenti che hanno portato al fermo dell’uomo. La prima violenza sarebbe ... Leggi su newsmondo Roma : molestava le donne in strada - arrestato 31enne colombiano (Di sabato 25 aprile 2020)violentatore seriale asei le sue vittime inSanviolentatore seriale a. Il blitz dei carabinieri è scattato al termine della conclusione delle indagini iniziate dopo la denuncia di due. Il fermato è un uomo di 31 anni di origine colombiana identificato dalle telecamere di videosorveglianza. Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, l’sarebbe stato autore disei violenze sessuali tutti inSan. La misura cautelare è stata emessa martedì 21 aprile 2020 anche se la Procura ha deciso di dare notizia solo qualche giorno dopo. Le due denuncesei le vittime ma solo due denunce. Proprio da queste segnalazione sono partite le indagini degli inquirenti che hanno portato al fermo dell’uomo. La prima violenza sarebbe ...

