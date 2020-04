Arcuri, ‘Non siamo ancora al 25 aprile della lotta al virus, non ce ne siamo liberati’. Dal 4 maggio test sierologici (Di sabato 25 aprile 2020) Coronavirus, la conferenza stampa del 25 aprile del Commissario Arcuri: “Non abbiamo vinto, non ci siamo ancora liberati del virus”. In occasione della consueta conferenza stampa del sabato, il Commissario Arcuri ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus e su quelle che dovrebbero essere le prossime tappe in vista della fase 2. Coronavirus, la conferenza stampa di Arcuri: “Il nemico è indebolito ma non è ancora sconfitto” Nella prima parte della conferenza stampa il Commissario Arcuri ha parlato della lotta al virus e dell’andamento del contagio. “Il coronavirus è indebolito ma non è ancora sconfitto. Non abbiamo vinto, oggi è la festa della Liberazione ma, che tutti lo capiscano, non ci siamo ancora liberati dal virus, noi non siamo ancora arrivati al 25 aprile nella guerra con questo nemico. ... Leggi su newsmondo Arcuri si appella agli italiani - ‘Non fate sciocchezze - non possiamo sbagliare’ (Di sabato 25 aprile 2020) Corona, la conferenza stampa del 25del Commissario: “Non abbiamo vinto, non ciliberati del”. In occasioneconsueta conferenza stampa del sabato, il Commissarioha fatto il punto sull’emergenza coronae su quelle che dovrebbero essere le prossime tappe in vistafase 2. Corona, la conferenza stampa di: “Il nemico è indebolito ma non èsconfitto” Nella prima parteconferenza stampa il Commissarioha parlatoale dell’andamento del contagio. “Il coronaè indebolito ma non èsconfitto. Non abbiamo vinto, oggi è la festaLiberazione ma, che tutti lo capiscano, non ciliberati dal, noi nonarrivati al 25nella guerra con questo nemico. ...

