Archeologia | Paestum protagonista sul canale Youtube del Mibact per “La cultura non si

Leggi su ildenaro

(Di sabato 25 aprile 2020) La monumentalità dei templi di, l’antica Poseidonia della Magna Grecia, non sembrerebbero avere alcuna derivazione né affinità con l’architettura funeraria egiziana. Ma non è così. Lo spiega il direttore del Parco Archeologico di, Gabriel Zuchtriegel, in un breve video pubblicato suldelper la campagna Lanon si ferma: un excursus rapido, fruibile da casa, del dibattito sugli esempi di costruzione dai tempi di Vitruvio al Settecento, fino all’età contemporanea. Perché ci fu un tempo in cui i greci passarono dai templi in materiali deperibili, come il legno, alla pietra. Le ragioni di questa evoluzione, spiega Zuchtriegel, potrebbero trovarsi nell’intensificarsi degli scambi e nella crescita della Magna Grecia che sentì il bisogno di imparare laegizia ...