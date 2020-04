Aosta Ordinanza del Presidente della Regione per l’apertura dei centri di raccolta

(Di sabato 25 aprile 2020) IlRenzo Testolin ha firmato nella serata di ieri, venerdì 24 aprile, l’numero 181 con la quale vengono stabilite le modalità del conferimento dei rifiuti neidisul territorio regionale. Il provvedimento stabilisce che il conferimento da parte di rifiuti vegetali derivanti dalle attività agricole per autoconsumo e dall’attività di cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi, nonché di rifiuti urbani ingombranti neidiautorizzati territorialmente competenti, anche se situati in Comune diverso da quello di residenza o di domicilio è consentito alle seguenti condizioni: il soggetto conferitore di vegetali derivanti dall’attività di coltivazione per autoconsumo di orti, campi, prati, vigne e frutteti e di conduzione di piccoli allevamenti ...

Il Presidente della Regione Renzo Testolin ha firmato nella serata di ieri, venerdì 24 aprile, l’ordinanza numero 181 con la quale vengono stabilite le modalità del conferimento dei rifiuti nei centri ...Detta norma, tuttora in vigore per effetti di provvedimenti successivi di proroga della sua durata, risulta in specie derogata in senso ulteriormente restrittivo nell’ambito del territorio regionale ...