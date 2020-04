Antonella Elia dopo il GF Vip | spettatore | “Mi auguro che sparisca”

Leggi su lanostratv

(Di sabato 25 aprile 2020) GF Viptuona: “Miche sparisca dalla tv” Nella Casa del Grande Fratello Vipha vissuto diverse emozioni contrastanti tra loro, dalla complicità nata con Aristide Malnati, al rapporto altalenante con Antonio Zequila, Adriana Volpe e Licia Nunez, per non parlare delle discussioni con Patrick Pugliese e delle aggressioni fisiche e verbali con Valeria Marini e Fernanda Lessa. In tutti questi annisi è cucita addosso un personaggio che ha sempre diviso l’opinione pubblica sul suo conto. Un teledella quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, Carlo da Roma, ha scritto a La Posta di Alessandro Cecchi Paone che il giornalista cura su Nuovo Tv, sostenendo: “Miche sparisca dagli schermi per un bel pezzo visto che dentro la Casa ha fatto una pessima figura, ...