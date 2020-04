Anticipazioni Il Segreto puntate dal 27 aprile al 2 maggio 2020 | il ritorno atteso di

Leggi su anticipazioni

(Di sabato 25 aprile 2020) Nelleda lunedi 27a sabato 2della soap opera di successo Ilassisteremo al graditodi Matias, il quale entrerà di nuovo in scena dopo un’assenza misteriosa. A tal proposito la prima sorprendersi del suosarà Marcela che non potrà credere ai suoi occhi non appena varcherà la soglia della Locanda. A rendere ancora più complicata la vicenda si metterà il fatto che oramai la giovane si era quasi rassegnata alla sua assenza, finendo poi per invaghirsi per Tomas. A questo punto cosa ne sarà della loro neonata relazione?Ildal 27al 29: ildi Matias Lunedi 27– Ildi Matias: Marcela ha sempreildi Matias per quanto il suo cuore fosse nelle mani di un altro uomo. Al contrario ...