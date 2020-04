‘Amici Speciali’, il promo e le indiscrezioni sul cast della nuova versione del talent di Maria De Filippi (Video) (Di sabato 25 aprile 2020) E’ con un promo lanciato di recente da Mediaset che la nota conduttrice Maria De Filippi ha annunciato al pubblico l’arrivo di Amici Speciali che presumibilmente andrà in onda a metà maggio con una formula diversa rispetto a quella originariamente pensata così da adattarla alla situazione che stiamo vivendo a causa del Coronavirus. Durante infatti la conferenza stampa di presentazione del serale di Amici di Maria De Filippi, la conduttrice aveva comunicato che a seguito delle sei puntate del Serale ce ne sarebbero state altre tre, Amici All Star, con protagonisti ex concorrenti del talent e non, al fine di decretarne il vincitore. Con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, molti programmi televisivi hanno però subito una battuta d’arresto e tra questi anche il nuovo format che, come riportato da TV Sorrisi e Canzoni, avrebbe preso il ... Leggi su isaechia (Di sabato 25 aprile 2020) E’ con unlanciato di recente da Mediaset che la nota conduttrice Maria De Filippi ha annunciato al pubblico l’arrivo di Amici Speciali che presumibilmente andrà in onda a metà maggio con una formula diversa rispetto a quella originariamente pensata così da adattarla alla situazione che stiamo vivendo a causa del Coronavirus. Durante infatti la conferenza stampa di presentazione del serale di Amici di Maria De Filippi, la conduttrice aveva comunicato che a seguito delle sei puntate del Serale ce ne sarebbero state altre tre, Amici All Star, con protagonisti ex concorrenti dele non, al fine di decretarne il vincitore. Con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, molti programmi televisivi hanno però subito una battuta d’arresto e tra questi anche il nuovo format che, come riportato da TV Sorrisi e Canzoni, avrebbe preso il ...

