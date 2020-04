Al Pacino, compie 80 anni la leggenda di Hollywood (Di sabato 25 aprile 2020) Una lunga carriera piena di memorabili interpretazioni. Da "Cruising" di William Friedkin, a "Serpico" e "Quel pomeriggio di un giorno da cani" di Sidney Lumet; da "Americani" di James Foley, a "Scarface" e "Carlito's Way" di Brian De Palma. E ancora "Insider" e "Heat" di Michael Mann, "Donnie Brasco" di Mike Newell, "Ogni maledetta domenica" di Oliver Stone, "Insomnia" di Christopher Nolan, "Scent of a Woman", remake del film di Dino Risi "Profumo di donna", per cui vinse un Oscar "riparatore" nel 1993, dopo 7 candidature andate a vuoto. Al Pacino taglia oggi, 25 aprile l'importante traguardo degli 80 anni. Icona del cinema mondiale con interpretazioni leggendarie, dalla trilogia de "Il Padrino" a "Scarface", da "Un pomeriggio di un giorno da cani" a "Ogni maledetta domenica". Fino agli ultimi "C'era una volta a... Hollywood" di Quentin Tarantino e "The Irishman" di Martin Scorsese ... Leggi su ilfogliettone Al Pacino compie 80 anni : il ribelle del Bronx che ha conquistato Hollywood (dicendo molti no)

Al Pacino : la leggenda del cinema compie oggi 80 anni

