Al Pacino compie 80 anni: il ribelle del Bronx che ha conquistato Hollywood (dicendo molti no) (Di sabato 25 aprile 2020) Probabilmente la vetta delle sue capacità attoriali l’ha toccata in una scena senza nessuna parola: quell’urlo strozzato in gola in una celeberrima scena del padrino, con Michael in ginocchio davanti al cadavere della figlia. Al Pacino, divo italo americano ribelle tanto sul set quanto nella vita privata, oggi compie 80 anni. I suoi genitori erano emigranti siciliani arrivati negli Stati Uniti in povertà: Alfredo – Al – cresce nel Bronx senza padre, con una madre che fatica a sbarcare il lunario. Passa più tempo in strada che a scuola, ama le risse, odia i libri. L’incontro che gli cambierà la vita è quello Lee Strasberg, maestro dell’Actor’s Studio, che diventerà il suo mentore e il suo insegnante. Dopo piccoli ruoli viene notato da Francis Ford Coppola, che impose il suo nome per il cast “Il ... Leggi su ilfattoquotidiano Al Pacino : la leggenda del cinema compie oggi 80 anni

