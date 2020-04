Al Pacino | 80 anni da leggenda in 10 ruoli memorabili

Leggi su gqitalia

(Di sabato 25 aprile 2020) Il 25 aprile Al, l’attore di New York che ha imparato tutto da Lee Strasberg, compie 80. Quasi 60 film all’attivo, 9 nomination all’Oscar (1 statuetta vinta per la parte di Franke Slade in Scent of Woman – Profumo di donna) e 20 ai Golden Globe (ne ha vinti 5). Il prossimo anno ci starebbe bene un Oscar alla carriera per uno degli attori più influenti della settima arte, alla pari di Marlon Brando e Laurence Olivier. In occasione del compleanno gli dedichiamo un omaggio ripercorrendo i suoi 10top: da Michael Corleone nella trilogia del Padrino al sindacalista Jimmy Hoffa nel recente The Irishman di Scorsese, dal gangster Tony Montana in Scarface, a Shylock ne Il mercante di Venezia di Michael Radford. Trilogia Il padrino (1972-1974-1990) di Francis Ford Coppola La sua carriera è esplosa grazie al ruolo di Michael Corleone ne Il ...