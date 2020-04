Al Bano Carrisi/ “Io e Loredana Lecciso di nuovo innamorati”. Ma Romina Power…

infoitcultura : Romina Power chiede aiuto: l’ex moglie di Al Bano Carrisi esce allo scoperto [FOTO] - WineStyle_ru : Al Bano Carrisi, 'Platone' Salento Rosso IGT, 2012 - infoitcultura : Romina Power chiede aiuto: l’ex moglie di Al Bano Carrisi esce allo scoperto [FOTO] - infoitcultura : Minacce choc a Barbara D'Urso dal figlio di Al Bano e Romina Power Yari Carrisi: «Deve morire» - GammaStereoRoma : Al Bano Carrisi - Nel Perdono -

Ultime Notizie dalla rete : Bano Carrisi

DiLei

Loredana Lecciso non si è voluta sbilanciare all’inizio sul ritorno di fiamma con Al Bano Carrisi, ma ormai la notizia è più che certa. Soprattutto perchè questa volta non è legata ad una voce di ...Al Bano Carrisi è sempre stato incline a rilasciare dichiarazioni clamorose in grado di far discutere i media nazionali e non solo i giornali di gossip. Negli ultimi giorni, il cantante è intervento a ...