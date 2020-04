(Di sabato 25 aprile 2020) L'dal. Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, infatti, ha rilevato, alcuni "elementi critici nella puntata andata in onda su Rete4 il 21 aprile 2020". Il riferimento è alle "modalità di conduzione" da parte di Mario"dell’al Direttore di un quotidiano nazionale", ossia Vittorio, nel corso del quale sono state rilasciate le ormai note dichiarazioni sui "meridionali inferiori". Secondo l'ci sarebbe "una violazione dei principi e degli obblighi del Regolamento di contrasto all’“hatespeech". Nel dettaglio si legge:Nel corso di un’nella quale sono stati espressi giudizi sommari e ingiustificati volti a riproporre stereotipi relativi alla provenienza territoriale dei cittadini italiani, il comportamento del conduttore, ad avviso ...

TgLa7 : #Agcom, gravi parole #Feltri, procedimento contro #Rti ++ Violati principi e obblighi Regolamento contro hatespeech… - fanpage : #Feltri e le frasi infelici sui #meridionali, l'Agcom sanziona #fuoridalcoro - TwocentsTweets : RT @tvblogit: Agcom contro Fuori dal coro per l'intervista di Giordano a Feltri - tvblogit : Agcom contro Fuori dal coro per l'intervista di Giordano a Feltri - stefano_gatto97 : RT @TgLa7: #Agcom, gravi parole #Feltri, procedimento contro #Rti ++ Violati principi e obblighi Regolamento contro hatespeech durante la p… -

Ultime Notizie dalla rete : Agcom contro

Il programma di Rete4 condotto da Mario Giordano ha violato i principi e degli obblighi del Regolamento di contrasto all’hatespeech? L'AgCom contro Fuori dal coro. Il Consiglio dell’Autorità per le ...Però a far scattare l'azione del garante non sono state solo queste dichiarazioni, ma anche il comportamento del conduttore Mario Giordano. Ecco il comunicato: Il Consiglio ha ritenuto che specifici ...