Addio beach volley in estate | non si potrà giocare al mare | vietato lo sport in spiaggia

Leggi su oasport

(Di sabato 25 aprile 2020) Il Covid si porta via anche i divertimenti più banali e usuali in vista dell’e scatta l’allarme rosso per glida. Nel Decreto Legge che sta per essere emanato dal Governo potrebbe esserci anche il divieto assoluto, da prolungarsi lungo tutta l’, di praticaredi squadra, in palestra e anche all’aperto e dunque anche sulla sabbia. Se così fosse, come preannunciato oggi sulle pagine di Repubblica, non si potrebbero organizzare le partite dio ditennis (più volgarmente Racchettoni) sulle spiagge italiane, una limitazione pesantissima che andrebbe a pesare ulteriormente sul turismo, anche e soprattutto quello “mordi e fuggi” che potrebbe quantomeno tenere in piedi il comparto che più di altri rischia di crollare, quello del turismo. La paura di assembramenti che si ...