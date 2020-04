(Di sabato 25 aprile 2020) “Non ci sono parole per commentare ciò che è avvenuto nello spazio pubblico di Piazza Capelvenere addove, con il favore del buio, è stata data alle fiamme laposta indi Lido Duranti, il giovane trucidato a 24 anni dai nazifascisti nell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Un fgravissimo, unvile, oltraggioso, vergognoso, che offende lastorica di questo paese e dei suoi eroi antifascisti che hanno combattuto per la democrazia e la nostra libertà”, dichiara Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio. “Oggi più che mai – prosegue Possanzini – in un’epoca caratterizzata da tentativi di revisionismo e scomposizioneverità storica, mantenere vivi gli idealilotta diè un dovere civile e morale, soprattutto verso le giovani ...

CorriereCitta : Acilia, atto vandalico nel giorno della Liberazione: incendiata la lapide in memoria di Lido Duranti, martire delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Acilia atto

Il Corriere della Città

«Non ci sono parole per commentare ciò che è avvenuto nello spazio pubblico di piazza Capelvenere ad Acilia dove, con il favore del buio, è stata data alle fiamme la lapide posta in memoria di Lido ...In vista dell'allentamento delle misure anti-Covid, il governo intende mantenere l'autocertificazione solo per i viaggi oltre i confini regionali ROMA — C'è grandissima attesa per i provvedimenti ...