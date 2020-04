SkyTG24 : Per celebrare i 75 anni della #Liberazione il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha cantato #BellaCiao dal balcone d… - fattoquotidiano : 25 aprile, il video-messaggio del sindaco Sala ai bambini: “Conoscete la storia di Bella ciao e il suo significato?… - comunevenezia : ?? #25Aprile ???? In un filmato gli interventi dei rappresentanti che, da tradizione, sarebbero intervenuti per il 25… - CorriereCitta : 25 aprile, sindaco di Milano canta “Bella Ciao” - rep_bari : 25 aprile, no a Bella ciao da sindaco di centrodestra nel Salento: 'Estranea alla nostra tradizione' [aggiornamento… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile sindaco 25 aprile 2020, sindaco nega autorizzazione a diffondere Bella Ciao per il paese: “Fuori da tradizioni,… Il Fatto Quotidiano 25 Aprile con polemica a Sassari, il presidente dell'Anpi resta fuori dal Comune

Festa del 25 aprile con polemica a Sassari. La celebrazione è stata tenuta dal sindaco nel cortile di Palazzo Ducale, alla presenza del presidente del consiglio comunale ...

Ordinanza a Sassari: da domenica sarà possibile fare attività motoria vicino a casa

Un'ordinanza firmata oggi 25 aprile dal sindaco Nanni Campus conferma le anticipazioni: da domani, domenica 26 aprile, a Sassari sarà possibile svolgere attività fisica ...

Festa del 25 aprile con polemica a Sassari. La celebrazione è stata tenuta dal sindaco nel cortile di Palazzo Ducale, alla presenza del presidente del consiglio comunale ...Un'ordinanza firmata oggi 25 aprile dal sindaco Nanni Campus conferma le anticipazioni: da domani, domenica 26 aprile, a Sassari sarà possibile svolgere attività fisica ...