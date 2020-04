25 aprile, perché si festeggia la Liberazione (Di sabato 25 aprile 2020) Il 25 aprile in Italia si celebra la festa della Liberazione dal regime fascista e dall’occupazione militare tedesca dell’esercito nazista, avvenuta nel 1945. In realtà, la fine della Seconda Guerra Mondiale nel nostro Paese venne formalizzata qualche giorno dopo, il 29 aprile, quando venne firmata la Resa di Caserta, il documento che attesta il termine della Campagna d’Italia dei tedeschi e la resa incondizionata dei soldati di Salò. Il documento acquisì efficacia il 2 maggio dello stesso anno. Perché si festeggia il 25 aprile La data del 25 aprile è stata scelta convenzionalmente come giornata di Festa nazionale perché quel giorno, nel 1945, iniziò la ritirata da parte dei soldati della Germania nazista e di quelli fascisti della Repubblica di Salò da Torino e Milano, a seguito delle sconfitte militari sulla Via ... Leggi su tg24.sky 25 Aprile. Festa nazionale perché antifascista

25 aprile - le parole dei partigiani : “Non paragoniamo la situazione di oggi alla guerra. Quel giorno - 75 anni fa - aprii le finestre. Perché l’aria è sinonimo di vita”

