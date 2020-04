25 aprile, non solo “Bella ciao”: sui tetti di Genova risuona anche il canto partigiano “Siamo i ribelli della montagna”. Le immagini (Di sabato 25 aprile 2020) anche sui tetti del centro storico di una Genova deserta i molti hanno risposto all’appello dell’ANPI e sono usciti a cantare e suonare canti per celebrare la Liberazione. Nelle immagini de ilfattoquotidiano.it il contributo dell’Ultimodeimieicani, gruppo musicale composto da coinquilini che hanno scelto, oltre a Bella Ciao, ’Siamo i ribelli della montagna’, uno dei pochissimi canti partigiani originali ci cui sia rimasta traccia, composto nel marzo 1944 sull’Appennino ligure-piemontese, nella zona del Monte Tobbio. Appena qualche settimana dopo la composizione di questo inno, molti tra i partigiani che la realizzarono finirono fucilati alla Benedicta o al passo del Turchino, uccisi in battaglia o deportati nei campi di sterminio. Con i sopravvissuti, sopravvisse anche il canto, che divenne il simbolo della rivincita morale contro la ferocia del ... Leggi su ilfattoquotidiano Milano : corti non autorizzati per il 25 Aprile - interviene la Polizia

Coronavirus - ultime notizie – Mattarella sul 25 aprile : «Rinasceremo uniti anche oggi» e sale all’Altare della Patria da solo. Arcuri : «Il virus è indebolito - ma non ancora sconfitto. Il 4 maggio al via i test sierologici»

Ultime Notizie dalla rete : aprile non Ecco perché il 25 aprile non potrà mai essere la nostra festa nazionale (terza parte) Il Primato Nazionale Coronavirus a Roma, ultime notizie 2 92 nuovi casi e 3 morti. Viterbo, nato il primo bimbo da madre positiva

Ore 12: Raggi: Roma è sempre fieramente antifascista Virginia Raggi, dopo la cerimonia a Porta San Paolo ha twittato: «Le vicende di questi giorni non possono farci dimenticare il 25 aprile, ...

Wilson ricorda Chinaglia: «Il 25 aprile del ’76 l’ultima gara in biancoceleste»

Il 25 aprile è una data che tutti i tifosi della Lazio ricordano non solo per la festa della Liberazione ma anche per l’ultima partita giocata da Giorgio Chinaglia con la maglia biancococeleste. Ecco ...

