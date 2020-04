25 aprile, Mattarella “l’Italia unita e’ riuscita a rinascere” (Di sabato 25 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nella primavera del 1945 l’Europa vide la sconfitta del nazifascismo e dei suoi seguaci. L’idea di potenza, di superiorita’ di razza, di sopraffazione di un popolo contro l’altro, all’origine della seconda guerra mondiale, lascio’ il posto a quella di cooperazione nella liberta’ e nella pace e, in coerenza con quella scelta, pochi anni dopo e’ nata la Comunita’ Europea. Oggi celebriamo il settantacinquesimo anniversario della Liberazione, data fondatrice della nostra esperienza democratica di cui la Repubblica e’ presidio con la sua Costituzione”. Cosi’ il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 25 aprile, in un messaggio alla nazione.“La pandemia del virus che ha colpito i popoli del mondo ci costringe a celebrare questa giornata nelle nostre case ... Leggi su ilcorrieredellacitta Mattarella sul 25 aprile : «Ai familiari delle vittime Covid - partecipazione al lutto della comunità nazionale»

