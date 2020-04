25 aprile | le parole dei partigiani | “Non paragoniamo la situazione di oggi alla guerra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 aprile 2020) “Non chiamatela. Questo tempo di coronavirus è un’altra cosa”. A 75 anni dLiberazione, a ricordare il dramma del conflitto armato e la Resistenza sono i. In un momento in cui non sarà possibile scendere in piazza, gli uomini e le donne che hanno fatto la storia del nostro Paese lanciano un appello a non cancellare lo spirito del 25, a non dimenticare cos’è il conflitto armato e la parola libertà. Anche, implicitamente, una risposta al senatore Ignazio La Russa che nei giorni scorsi aveva chiesto di trasformare questa giornata in un momento di ricordo delle vittime del Covid-19 oltre che di tutte le guerre. “Non farei alcun paragone tra questo momento storico e quello che abbiamo vissuto. Laè colpa dell’uomo. Noi siamo stati in casa cinque anni con le bombe che ci piovevano ...