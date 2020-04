25 aprile | la staffetta Maria Lisa | “La parola Resistenza è segno di fiducia del fatto

(Di sabato 25 aprile 2020) “non definisce solo l’insieme delle iniziative di quei mesi, ma anche l’alleanza politica che si era realizzata tra i partiti che vivevano alla macchia e che hanno dato vita alla Costituzione, ‘tra le più belle del mondo“, così la, che ha 99 anni ha partecipato all’evento in streaming #iorestolibero. “Ora che ho quasi 100 anni – dice ancora – so che ho avuto una bella vita. Momenti bui che sembravano senza speranza ma dopo i quali abbiamo costruito la democrazia. Il 25ci ricorda che la liberazione è dura, faticosa, ma possibile”. E poi conclude: “Se si vuole si può rendere il mondo migliore”. L'articolo 25, la: “Ladidelche se si vuole si può rendere il mondo ...

"In attesa di poter scendere per strada, da lunedì inizieremo uno sciopero della fame a staffetta per protestare contro la liberazione ... confinate in casa e i boss di nuovo liberi. Oggi, 25 aprile, ...‘tra le più belle del mondo“, così la staffetta Maria Lisa, che ha 99 anni ha partecipato all’evento in streaming #iorestolibero. “Ora che ho quasi 100 anni – dice ancora – so che ho avuto una bella ...