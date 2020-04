25 aprile | la bandiera del Tirreno alle finestre

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di sabato 25 aprile 2020) Venerdì 24, alla vigilia della ricorrenza del 75esimo anno della Liberazione, Ilha pubblciato un tricolore a doppia pagina con la scritta “W la Liberazione”. Un manifesto da appenderee ai nostri balconi. Come segno di memoria in questo giorno, come simbolo di una celebrazione collettiva in questo periodo in cui far qualcosa insieme sembra così complicato. Ecco le immagini che abbiamo raccolto in giro per le nostre città o che ci sono state inviate dai nostri lettori. WhatsApp Image 2020-04-25 at 14.08.32.jpeg WhatsApp Image 2020-04-25 at 14.08.32(1).jpeg WhatsApp Image 2020-04-25 at 14.08.30.jpeg WhatsApp Image 2020-04-25 at 14.08.29.jpeg WhatsApp Image 2020-04-25 at 14.08.27.jpeg WhatsApp Image 2020-04-25 at 14.08.24.jpeg P 20200424 093212 BF.jpg