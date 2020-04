25 Aprile, il Presidente Sergio Mattarella: “I valori della Resistenza sono la base della nostra storia, chi combatte il virus onora la Repubblica” (Di sabato 25 aprile 2020) In occasione della festività del 25 Aprile, nell’impossibilità di organizzare le tradizionali cerimonie commemorative, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha diffuso un messaggio per ricordare e celebrare la ricorrenza. Questo il testo integrale. “Nella primavera del 1945 l’Europa vide la sconfitta del nazifascismo e dei suoi seguaci. L’idea di potenza, di superiorità di razza, di sopraffazione di un popolo contro l’altro, all’origine della seconda guerra mondiale, lasciò il posto a quella di cooperazione nella libertà e nella pace e, in coerenza con quella scelta, pochi anni dopo è nata la Comunità europea”. “Oggi celebriamo il settantacinquesimo anniversario della Liberazione, data fondatrice della nostra esperienza democratica di cui la Repubblica è presidio ... Leggi su meteoweb.eu 25 aprile : Palermo - alla cerimonia anche il Presidente del consiglio comunale

