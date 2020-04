(Di sabato 25 aprile 2020) “Noi comici, o per meglio dire attori, compiamo un gesto criminoso: leggiamo. E poi andiamo oltre. Mettiamo qualcosa di nostro, un’idea, un progetto. I nazifascisti ci censurarono e molti di noi presero la strada della montagna”., attraverso un videomessaggio, si è rivolto al proprio– e idealmente a tutti i nipoti d’Italia – per parlare di 25, coronavirus e Resistenza. Una resistenza che passa anche attraverso ile la funzioneattori. L'articolo 25, ildialsuattori: “Sai quale atto criminoso compiamo? Leggiamo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

welikeduel : 25 aprile, il monologo del Pojana: 'i partigiani sono le migliori persone che abbiamo avuto' #propagandalive… - La7tv : #propagandalive 'I partigiani sono le migliori persone che abbiamo avuto. Finché non torneranno donne e uomini come… - welikeduel : Il monologo di Diego Bianchi e la testimonianza del partigiano Sergio Giammarchi #25aprile #tolleranzazoro… - Fra_Bevilacqua : RT @welikeduel: Il monologo di Diego Bianchi e la testimonianza del partigiano Sergio Giammarchi #25aprile #tolleranzazoro #propagandalive… - ilfattovideo : 25 aprile, il monologo di Paolo Rossi dedicato al nipote su nazifascismo e ruolo degli attori: “Sai quale atto crim… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile monologo

La7

Alfredo James Pacino nasce il 25 aprile 1940 ad East Harlem, in Manhattan ... e Tony D’Amato in Ogni maledetta domenica (1999), il cui monologo rimane negli annali della storia del cinema. Il nuovo ...Per questo il 25 Aprile è una festa che potremmo dedicare soprattutto a loro ... Per noi attori girano voci di riaperture (lontanissime) con solo monologhi alla presenza di pochissimi spettatori. Una ...