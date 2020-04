25 aprile, il messaggio di Mattarella: “Valori Resistenza sono riserva etica. Ce la faremo di nuovo, tutti insieme” (Di sabato 25 aprile 2020) I valori della Resistenza sono la nostra “riserva etica”. E’ il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della giornata del 25 aprile e del 75esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal regime e dall’oppressione nazifascista. Il Capo dello Stato si è recato all’Altare della Patria da solo, senza alcun seguito, atteso da due … L'articolo 25 aprile, il messaggio di Mattarella: “Valori Resistenza sono riserva etica. Ce la faremo di nuovo, tutti insieme” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Mattarella - messaggio per il 25 aprile/ "Fondamento della democrazia - anche oggi"

25 aprile 2020 - il messaggio di Mattarella : «Insieme - possiamo farcela - e lo stiamo dimostrando»

25 Aprile - messaggio di Mattarella "L'Italia rinascerà come allora" (Di sabato 25 aprile 2020) I valori dellala nostra “”. E’ ildel Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della giornata del 25e del 75esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal regime e dall’oppressione nazifascista. Il Capo dello Stato si è recato all’Altare della Patria da solo, senza alcun seguito, atteso da due … L'articolo 25, ildi: “Valori. Ce la faremo di nuovo, tutti insieme” NewNotizie.it.

repubblica : Il messaggio di Mattarella per il 25 aprile: 'I valori della Resistenza sono la nostra riserva etica. Oggi come all… - Avvenire_Nei : #25aprile2020 il messaggio. #Mattarella: oggi come ieri, tutti insieme ce la possiamo fare - Agenzia_Italia : 'Come allora uniti possiamo rinascere'. Il messaggio di #Mattarella per il #25Aprile - JannaPacucci : RT @AE_Italia: Lunedì 27 aprile unisciti al tweetstorm globale per chiedere alle Nazioni Unite di prendere posizione per la chiusura dei we… - MazaraNews : 25 Aprile 2020, frasi e aforismi per la festa della Liberazione. Messaggio del Presidente Mattarella… -