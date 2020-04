25 Aprile Il coronavirus non cancella la memoria

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 25 aprile 2020) Durante la seconda guerra mondiale, due terzi dei cittadini cinesi d’Italia vennero internati nei campi di concentramento riservati ai “sudditi di paesi nemici” che non era possibile rimpatriare. È una storia non troppo conosciuta, questa. Una storia che ha sicuramente proporzioni diverse rispetto alle tragedie che hanno colpito altri gruppi etnici, religiosi, culturali e politici nel periodo più buio della nostra storia recente. Ma è comunque una storia, che vale la pena di essere raccontata. Perché la Liberazione è anche e soprattuttoe laè il miglior antidoto per non commettere gli errori del passato.Racconta bene questa vicenda il professor Daniele Cologna nel suo libro “Aspettando la fine della guerra. Lettere dei prigionieri cinesi nei campi di concentramento fascisti”. Sebbene quelle ...