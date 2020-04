(Di sabato 25 aprile 2020) Come preannunciato il sindaco Darioè stato presente alle cerimonie del 25, ma non ha seguito proprio alla lettera le indicazioni del suo Governo, visto che alle 9.30 ha deposto una corona al monumento didell'Unità insieme ad altre due Autorità

FirenzePost : 25 aprile Firenze: Nardella lo ha celebrato in Piazza dell’Unità e sull’arengario di Palazzo vecchio… - AristarcoScann1 : RT @PietroIchino: 25 APRILE: RICORDO DI ANNA MARIA ICHINO Una donna libera e coraggiosa, che creò a Firenze un luogo di rifugio e al tempo… - boccininocisl : RT @PietroIchino: 25 APRILE: RICORDO DI ANNA MARIA ICHINO Una donna libera e coraggiosa, che creò a Firenze un luogo di rifugio e al tempo… - Adenuricfla : RT @PietroIchino: 25 APRILE: RICORDO DI ANNA MARIA ICHINO Una donna libera e coraggiosa, che creò a Firenze un luogo di rifugio e al tempo… - LotarSan : Un arazzo per ricordare #25aprile -

Ultime Notizie dalla rete : aprile Firenze

Il capo dello Stato: "È una data fondatrice della nostra storia. Tutti sono chiamati a dare un contributo per ripartire dopo la pandemia. Chi ...Gravissimo episodio verificatosi nella notte fra venerdì 24 e sabato 25 aprile, in quel di Firenze: una donna ha dato fuoco ad un’altra, per poi essere arrestata. L’episodio è riportato da numerosi ...