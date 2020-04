25 Aprile Festa nazionale perché antifascista

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 25 aprile 2020) Il 25è la(dunque di tutti coloro che si riconoscono nell’Italia come loro patria),di cui quasi tutti i democratici hanno purtroppo perduto il senso e l’origine. È perciò essenziale richiamarlo.Il 22del 1946 il Governo provvisorio presieduto da Alcide De Gasperi stabilisce che ogni anno il 25sarà. Perché?Perché il 24del 1945 il Comitato di Liberazione Alta Italia, cioè il vertice della Resistenza in armi, attraverso Radio Londra e ogni altra e più piccola emittente clandestina, dirama il seguente comunicato: “A tutti i comandi zona. Comunicasi il seguente telegramma: ALDO DICE 26 x 1 Stop Nemico in crisi finale Stop Applicate piano E 27 Stop Capi nemici et dirigenti fascisti in fuga Stop Fermate tutte macchine et controllate rigorosamente ...