25 Aprile, Festa della Liberazione: le Frecce Tricolori sorvolano Roma deserta [FOTO e VIDEO] (Di sabato 25 aprile 2020) Oggi, 25 Aprile, in occasione della Festa della Liberazione, le Frecce Tricolori dell’Aeronautica hanno sorvolato più volte una Roma deserta con la tradizionale scia bianca, rossa e verde. Il primo passaggio sull’Altare della Patria è avvenuto poco dopo le 15, in seguito i velivoli hanno sorvolato la città storica, e sono passati a bassa quota sopra il Quirinale per poi transitare nuovamente sul Vittoriano. Il passaggio assume un significato particolare, nel silenzio della Capitale, le cui strade sono deserte per il lockdown. Le Frecce Tricolori sorvolano Roma deserta VIDEOL'articolo 25 Aprile, Festa della Liberazione: le Frecce Tricolori sorvolano Roma deserta FOTO e VIDEO Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu 25 Aprile - manifestazione a Napoli : Reddito e stop affitti

25 aprile : De Poli - ‘dedichiamo Festa a chi combatte in ospedali’

25 aprile - a Bologna cortei vietati ma il Pratello fa festa : tutti “in strada” grazie alle fotografie (Di sabato 25 aprile 2020) Oggi, 25, in occasione, ledell’Aeronautica hanno sorvolato più volte unacon la tradizionale scia bianca, rossa e verde. Il primo passaggio sull’AltarePatria è avvenuto poco dopo le 15, in seguito i velivoli hanno sorvolato la città storica, e sono passati a bassa quota sopra il Quirinale per poi transitare nuovamente sul Vittoriano. Il passaggio assume un significato particolare, nel silenzioCapitale, le cui strade sono deserte per il lockdown. LeVIDEOL'articolo 25: lee VIDEO Meteo Web.

Hibai_ : Es fascismo no se cura leyendo. El fascismo no se cura viajando. Buon 25 aprile, festa della liberazione. - teatrolafenice : ??75 anni fa, la liberazione dell'Italia. A Venezia è anche la festa del patrono della città: San Marco, il leone. B… - fabfazio : W il 25 aprile! Buona festa della Liberazione a tutti! - hei_anita : RT @airplaneoversea: Buon 25 Aprile. Buona festa della liberazione dal reime fascista. Ecco alcune lettere di partigiani morti per la liber… - FedericoCaland4 : RT @Affaritaliani: La festa della Liberazione slitta Quest'anno sarà il 4 maggio -