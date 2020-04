25 Aprile | cinema alla finestra e maratone | la grande festa virtuale

Leggi su vanityfair

(Di sabato 25 aprile 2020) Una piazza grande come il mondo intero. Quello che sul web celebrerà quest’anno la giornata del 25 aprile. «Un’invasione di memoria», la definisce l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, che trasformerà la Festa della Liberazione in una festa virtuale a cui si potrà prendere parte da ogni Paese. Restando a casa, perché siamo in lockdown e il coronavirus ci costringe a una nuova definizione di noi stessi e delle nostre abitudini.