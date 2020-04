25 aprile, Casellati: “Festa del coraggio italiano”. Fico: “Oggi godiamo di democrazia grazie al sacrificio di allora” (Di sabato 25 aprile 2020) “Oggi, con l’emergenza che ci chiude nelle nostre case, sento la necessità di ricordare che questa è la festa del coraggio italiano. Il coraggio di chi ha dato il cuore, l’anima e la vita per un Paese migliore, fondato sui valori della libertà, della solidarietà e della fratellanza”. È parte del messaggio, nel giorno del 75esimo anniversario della Liberazione, della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Insieme a lei, anche la terza carica dello Stato, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha diffuso un videomessaggio per la ricorrenza del 25 aprile: “La storia non è che si può leggere e ricordare a compartimenti stagni, le azioni delle persone nel passato hanno ripercussione nel futuro, è tutto collegato. Questa è anche la lezione del 25 aprile, che grazie al ... Leggi su ilfattoquotidiano 25 aprile - Casellati : “Esempio che ci dà forza in emergenza”. Fico : “Lezione per il futuro”. Conte pubblica una strofa di Viva l’Italia di De Gregori

25 aprile - Casellati : “Esempio che ci dà forza in emergenza”. Fico : “Lezione per il futuro”. Napolitano : “Come allora possiamo farcela” (Di sabato 25 aprile 2020) “Oggi, con l’emergenza che ci chiude nelle nostre case, sento la necessità di ricordare che questa è la festa delitaliano. Ildi chi ha dato il cuore, l’anima e la vita per un Paese migliore, fondato sui valori della libertà, della solidarietà e della fratellanza”. È parte del messaggio, nel giorno del 75esimo anniversario della Liberazione, della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti. Insieme a lei, anche la terza carica dello Stato, il presidente della Camera, Roberto, ha diffuso un videomessaggio per la ricorrenza del 25: “La storia non è che si può leggere e ricordare a compartimenti stagni, le azioni delle persone nel passato hanno ripercussione nel futuro, è tutto collegato. Questa è anche la lezione del 25, che grazie al ...

Pres_Casellati : Il messaggio del Presidente Casellati per il 25 Aprile. #PresidenteCasellati #Senato #Italia???? #25aprile… - fattoquotidiano : 25 aprile, Casellati: “Esempio che ci dà forza in emergenza”. Fico: “Lezione per il futuro”. Napolitano: “Come allo… - fattoquotidiano : 25 aprile, Casellati: “Festa del coraggio italiano”. Fico: “Oggi godiamo di democrazia grazie al sacrificio di allo… - Fabio_V79 : RT @fattoquotidiano: 25 aprile, Casellati: “Festa del coraggio italiano”. Fico: “Oggi godiamo di democrazia grazie al sacrificio di allora”… - Stefano_Lupus : RT @fattoquotidiano: 25 aprile, Casellati: “Festa del coraggio italiano”. Fico: “Oggi godiamo di democrazia grazie al sacrificio di allora”… -