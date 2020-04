25 aprile, Casellati: “Esempio che ci dà forza in emergenza”. Fico: “Lezione per il futuro”. Napolitano: “Come allora possiamo farcela” (Di sabato 25 aprile 2020) Il 25 aprile come fondamenta dello spirito della Nazione, come insegnamento per il futuro, per superare le avversità e risollevare il Paese soprattutto unendo le forze. E’ il messaggio che ricorre nelle dichiarazioni con cui i vertici delle istituzioni repubblicane e delle forze politiche celebrano la festa della Liberazione. “E’ la festa del coraggio italiano, il coraggio di chi ha dato il cuore, l’anima, e la vita per un Paese migliore, fondato sui valori della libertà, della solidarietà, della fratellanza – afferma la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati – Il coraggio di un Paese che si è riscoperto nazione. Questo è lo spirito dell’Italia che il 25 aprile ha trovato la sua anima libera. Questo è l’esempio dell’Italia che su quella libertà ha costruito la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 aprile 2020) Il 25come fondamenta dello spirito della Nazione, come insegnamento per il futuro, per superare le avversità e risollevare il Paese soprattutto unendo le forze. E’ il messaggio che ricorre nelle dichiarazioni con cui i vertici delle istituzioni repubblicane e delle forze politiche celebrano la festa della Liberazione. “E’ la festa del coraggio italiano, il coraggio di chi ha dato il cuore, l’anima, e la vita per un Paese migliore, fondato sui valori della libertà, della solidarietà, della fratellanza – afferma la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti– Il coraggio di un Paese che si è riscoperto nazione. Questo è lo spirito dell’Italia che il 25ha trovato la sua anima libera. Questo è l’esempio dell’Italia che su quella libertà ha costruito la sua ...

Pres_Casellati : Il messaggio del Presidente Casellati per il 25 Aprile. #PresidenteCasellati #Senato #Italia???? #25aprile… - NizamiGanjaviIC : RT @Pres_Casellati: Il messaggio del Presidente Casellati per il 25 Aprile. #PresidenteCasellati #Senato #Italia???? #25aprile #liberazione #… - Affaritaliani : Casellati: “25 aprile festa del coraggio Italiano, di chi ha dato il cuore per un paese migliore” - AlertVirus : RT @Pres_Casellati: Il messaggio del Presidente Casellati per il 25 Aprile. #PresidenteCasellati #Senato #Italia???? #25aprile #liberazione #… - ItalyinFrance : RT @Pres_Casellati: Il messaggio del Presidente Casellati per il 25 Aprile. #PresidenteCasellati #Senato #Italia???? #25aprile #liberazione #… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile Casellati 25 aprile, Casellati: "Festa del coraggio italiano" Rai News I messaggi dei politici per il 25 aprile: dal nazifascismo al coronavirus, dalla libertà alla liberazione

E provoca gli stessi effetti”. La Presidente del Senato Casellati opta per un approccio decisamente più diretto parlando di liberazione dall’oppressione e dalla tirannia. “Cari italiani, è il 25 ...

Il messaggio del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per il 25 Aprile.

reanda a gambino \ collegamento con m. giustino dalla turchia \ scegliere il futuro di giovannini \ cinema&cinema di cercone 10.30 replica di stampa e regime di m. taradash 10.59 trasmissione "25 ...

E provoca gli stessi effetti”. La Presidente del Senato Casellati opta per un approccio decisamente più diretto parlando di liberazione dall’oppressione e dalla tirannia. “Cari italiani, è il 25 ...reanda a gambino \ collegamento con m. giustino dalla turchia \ scegliere il futuro di giovannini \ cinema&cinema di cercone 10.30 replica di stampa e regime di m. taradash 10.59 trasmissione "25 ...