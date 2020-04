25 aprile | Carla Nespolo | «Non smettiamo di raccontare la Resistenza»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 25 aprile 2020) «Resistenza, come dice la parola stessa, è opporsi alla mancanza di libertà, alla violenza, alla mancanza di giustizia sociale». Carla Federica Nespolo, presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, la Resistenza l’ha vissuta da piccolissima, aveva solo due anni. Ma la ricorda nelle parole della sua famiglia antifascista. Nei racconti di suo zio, comandante partigiano. Nei ricordi di sua nonna «che non si era mai voluta iscrivere al partito fascista e tutte le volte che veniva il Duce a Genova, dove lei abitava, la mettevano in prigione. Pur essendo una vedova con tre figli piccoli. Di questa memoria è importante che ci sia racconto».